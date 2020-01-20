"النقد الدولي" يخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.3 %

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، بنسبة 0.1 % إلى 3.3 % في 2020، وبنسبة هبوط 0.2 %خلال العام القادم إلى 3.4 %، مقارنة بتوقعات تقريره السابق.

جاء ذلك في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادرت عن الصندوق، الاثنين، عشية انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" في مدينة دافوس السويسرية.

وقال الصندوق إن توقعات النمو العالمي في 2020، يعكس تعرض النشاط الاقتصادي لمفاجآت سلبية في عدد قليل من اقتصادات الأسواق الصاعدة، ومن أبرزها الهند، مما أدى إلى إعادة تقييم آفاق النمو للعامين القادمين.

وذكر أن مزاج السوق شهد بعض التحسن بدعم من الدلائل المبدئية على نهاية الانخفاض في نشاط الصناعة التحويلية والتجارة العالمية، وحدوث تحول واسع النطاق نحو السياسة النقدية التيسيرية.

وأشار إلى ورود أخبار مواتية من حين إلى آخر، عن مفاوضات تجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتبَدُّد المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، "وهي أخبار إيجابية" لكنها لم تمنع من خفض توقعات النمو.

وزاد: "غير أن هناك بضع دلائل على نقاط تحول ما تزال ظاهرة في البيانات الاقتصادية الكلية العالمية.. منها زيادة التوترات الجيوسياسية خاصة بين الولايات المتحدة وإيران، واحتدام القلاقل الاجتماعية، وتدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، وزيادة عمق الاحتكاكات الاقتصادية بين بلدان أخرى".