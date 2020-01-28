أكثر من 12 ألف شركة "تركية-أجنبية" تأسست في تركيا خلال 2019

بلغ عدد الشركات التي تأسست في تركيا العام الماضي بالتشارك بين رؤوس الأموال التركية والأجنبية، 12 ألفا و 634 شركة.

وبحسب معطيات اتحاد الغرف والبورصات التركية، بلغ إجمالي رأس مال تلك الشركات 5.7 مليار ليرة تركية (ما يعادل نحو مليار دولار أمريكي).

وأوضحت المعطيات أن ألفا و149 شركة من المدرجة ضمن قائمة "الشركات المساهمة"، والباقي "ذات مسؤولية محدودة".

ووفقا للمعطيات، فإن نسبة رؤوس الأموال الأجنبية في تلك الشركات، بلغت 83.25 بالمئة.

وجاءت رؤوس أموال تلك الشركات من مواطني عدة دول أبرزها إيران وسوريا والسعودية والعراق والأردن ومصر وألمانيا والإمارات وليبيا.

وتصدرت إسطنبول قائمة الولايات التركية الأكثر احتضانا للشركات المساهمة وذات المسؤولية المحددة التي تأسست برؤوس أموال تركية وأجنبية، بـ8 آلاف و828 شركة.

وحلت أنطاليا في المرتبة الثانية بـ705، وأنقرة ثالثا بـ589، وغازي عنتاب رابعا بـ504 شركة.