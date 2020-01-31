الصادرات التركية تحقق نحو 172 مليار دولار في عام 2019

حققت الصادرات التركية بنهاية العام 2019 زيادة بمعدل 2.1 بالمائة مقارنة مع العام الأسبق، مسجلة 171 مليار و531 مليون دولار.

جاء ذلك في تقرير أعدته هيئة الإحصاء التركية، بالتعاون مع وزارة التجارة، ونشرته اليوم الجمعة، بخصوص بيانات حجم التجارة الخارجية للعام 2019.

وحسب التقرير، فإن الواردات إلى تركيا تراجعت بنسبة 9.1 بالمائة مقارنة مع 2018، مسجلة 201 مليار و705 مليون دولار.

وأشار أيضا إلى أن عجز التجارة الخارجية سجل تراجعا بمعدل 43.5 بالمائة، إذ انخفض من 55 مليار و126 مليون دولار إلى 31 مليار و174 مليون دولار.