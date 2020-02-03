الرئيس الأوكراني يدعو الشركات التركية للاستثمار في بلاده

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الشركات التركية للاستثمار في بلاده، والاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية التي تم إقرارها لجذب المستثمرين.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع مجلس الأعمال التركي الأوكراني، في العاصمة كييف، على هامش زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال زيلينسكي: "هنالك مستقبل زاهر في مجال الاستثمار بأوكرانيا.. أدعو الشركات التركية للاستثمار في بلدنا، والمشاركة في مشاريع الخصخصة".

وأضاف: "يمكن لأوكرانيا أن تتحول إلى دولة ذات فرص عظيمة، وهناك العديد من الشركات التركية تستفيد من الفرص المتاحة في بلدنا".

ولفت زيلينسكي إلى أن إمكانيات التعاون بين أوكرانيا وتركيا كبيرة، مؤكداً على ضرورة رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 10 مليارات دولار.

وذكر أن بلاده عملت على إصلاحات اقتصادية في مجال الخصخصة والشفافية وتحسين الحقوق الاقتصادية لعالم الأعمال، مؤكداً أن أوكرانيا أصبحت مستقرة اقتصاديا.

كما دعا زيلينسكي الشركات التركية للاستثمار في مجالات البنية التحتية والطرق والمطارات والموانئ، والاستفادة من الإعفاءات الضريبية التي توفرها البلاد للمستثمرين.

ويجري الرئيس أردوغان زيارة رسمية إلى أوكرانيا، للمشاركة في النسخة الثامنة من اجتماع المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.