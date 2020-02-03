الصادرات التركية تحقق نمواً بنسبة 6.1 بالمئة في يناير

أعلن رئيس مجلس المصدرين الأتراك، إسماعيل غولاّ، نمو الصادرات التركية خلال يناير/كانون الثاني 2020، بنسبة 6.1 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، محققة رقماً قياسياً في تاريخ البلاد.

وأضاف في كلمة له خلال اجتماع بولاية هطاي جنوبي البلاد، أن تركيا جنت 14 ملياراً و765 مليون دولار من صادرات يناير/كانون الثاني 2020، بزيادة 6.1 بالمئة مقارنة مع صادرات يناير 2019.

وأوضح أن إجمالي صادرات العام الماضي، بلغت 181.6 مليار دولار.

وأشار إلى أنّ مواصلة الاقتصاد التركي نموه الإيجابي في الربع الثالث من العام الماضي، ساهم بشكل كبير في نمو حجم صادرات البلاد.