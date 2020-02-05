مسؤول روسي يلمح لإمكانية استيراد الخضار والفاكهة من تركيا بدل الصين

ألمح ديمتري فوستريكوف، رئيس الاتحاد الروسي للمنتجات الغذائية ومستورديها، إلى إمكانية التوجه لاستيراد الخضار والفاكهة من تركيا والمغرب، لسد النقص الناتج عقب تخفيض الواردات من الصين بسبب فيروس كورونا.

وقال فوستريكوف في تصريح لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، إن الخضار والفاكهة والمنتجات البحرية، تشكل النسبة الأكبر من واردات بلاده من الصين.

وأشار إلى أن الصين تأتي في مقدمة مصدري الخضار إلى روسيا، مضيفا: "لكن هناك انخفاض مؤخرا في الخضار والفاكهة والمنتجات البحرية الصينية المستوردة".

وتابع قائلا: "يمكننا سدّ هذا النقص بسهولة من خلال استيراد هذه المنتجات من تركيا، والمغرب".

ولفت إلى أن بلاده استوردت من الصين 453 ألف طن من الخضار، بقيمة 370 مليون دولار، خلال الأشهر الـ 11 الأولى من 2019، لتحتل الصين بذلك صدارة الترتيب.

وذكر أن إسرائيل تأتي بالمرتبة الثانية، إذ استوردت روسيا منها 139 ألف طن من الخضار، بقيمة 135 مليون دولار، بينما تأتي تركيا في المرتبة الثالثة، بحجم صادرات 136 ألف طن، قيمة 148 مليون دولار، خلال نفس الفترة.

واكتسب انتشار الفيروس وتيرة متسارعة منذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، بينما كشفت الصين عن الفيروس لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي بمدينة ووهان (وسط).