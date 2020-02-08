لجنة "أوبك+" توصي بخفض إضافي للإنتاج وتمديد الخفض الساري

أوصت اللجنة الفنية لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك والمنتجين من خارجها (أوبك +)، السبت، بتمديد اتفاق خفض الإنتاج لمدة تمتد حتى نهاية 2020 الجاري، وتنفيذ خفض إضافي لمدة أقصر.

جاء ذلك وفق بيان لوزارة الطاقة الجزائرية تضمن تصريحا لرئيس أوبك حاليا، وزير الطاقة محمد عرقاب.

وينفذ تحالف "أوبك+" المؤلف من أعضاء المنظمة ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، حاليا، خفضا في إنتاج الخام بواقع 1.7 مليون برميل يوميا، ينتهي في مارس/ آذار المقبل، إلا أن فيروس كورونا أثار مخاوف المستثمرين من تراجع الطلب على النفط ما أدى إلى هبوط أسعاره.

ووفق البيان، فإن توصية تمديد اتفاق التخفيض جاءت تتويجا لاجتماع اللجنة الفنية لـ "أوبك+" بفينا النمساوية لثلاث أيام، من 4 إلى 6 فبراير/ شباط الجاري.

وأوضح الوزير الجزائري أن اللجنة الفنية أوصت أيضا بتخفيض إضافي للإنتاج (لم يحدده) لغاية نهاية الثلث الثاني من العام الجاري.

وحسب الوزير الذي ترأس بلاده منظمة أوبك حالياً، فقد كان لوباء فيروس كورونا أثر سلبي على الأنشطة الاقتصادية، لافتا إلى أن هذا التأثير امتد إلى "الطلب البترولي وأسواق النفط".

وعبر عرقاب عن تعاطف الجزائر ومنظمة أوبك مع الصين، مؤكدا ثقته في قدرة وعزم الصين على احتواء الوباء.

والخميس، أعلن عرقاب، أن فيروس "كورونا" تسبب في تراجع الطلب العالمي على النفط بحوالي 250 ألف برميل يوميا، ما أوجد عدم توازن في السوق.

وتسجل عقود النفط تراجعات متسارعة، متجاهلة اتفاقا لخفض الإنتاج من جانب تحالف "أوبك +"، المؤلف من أعضاء المنظمة ومنتجين مستقلين، بدأ تنفيذه مطلع 2019، وينتهي في مارس/آذار المقبل.

وبلغ حجم خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا خلال 2019، تم تعميقه إلى متوسط 1.7 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2020.