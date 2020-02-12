سلسلتان من متاجر السوبر ماركت التركية بين 250 اسماً لأكبر تجار التجزئة في العالم

احتلت سلسلتان من متاجر السوبر ماركت التركية، هما BİM وA101، موقعاً على لائحة تضم أكبر 250 شركة تجزئة في العالم للمرة الثانية.

ووفقاً لقائمة Deloitte لهذا العام التي تعنى بتقييم النمو السنوي للشركات العالمية، تعد هاتين السلسلتين من بين 50 شركة تجزئة الأسرع نمواً.

ويحدد تقرير Deloitte أكبر 250 شركة تجزئة في جميع أنحاء العالم استناداً إلى بياناتها، ويحلل أداءها عبر المناطق الجغرافية وقطاعات المنتجات. كما يوفر نظرة مستقبلية اقتصادية عالمية. كذلك يحدد التقرير الـ 50 الاوائل من شركات تجارة التجزئة الأسرع نمواً، ويسلط الضوء على المنضمين الجدد إلى أفضل 250 شركة.

وقد احتلت شركة تجارة التجزئة التركية BİM المرتبة 157 بإيرادات بلغت 6.66 مليار دولار، بينما احتلت A101 المرتبة 241 بعائدات بلغت 4.13 مليار دولار.

وأظهر التقرير أن إيرادات التجزئة السنوية في BİM ارتفعت بنسبة 22% بين عامي 2013 و2018، في حين قفزت A101 بنسبة 43.6%.

وتم اختيار الشركتين التركيتين من بين الشركات الـ 50 الأوائل في سرعة النمو، حيث احتلت A101 المرتبة الخامسة، في حين احتلت BİM المرتبة 14.

وقالت هاندة أوزديلار، الخبيرة في شركة Deloitte فرع تركيا، إن الشركتين العملاقتين تمكنتا من المحافظة على وجودهما بين أكبر 250 شركة بيع تجزئة في العالم، بالرغم من التباطؤ الاقتصادي الذي شهدته تركيا عام 2018.

وقال التقرير إن مستقبل الاقتصاد العالمي وقطاع التجزئة في عام 2020 غير مستقر، لأن النمو الاقتصادي بالرغم من ضعفه إلا أنه يبدو إيجابياً بسبب انخفاض معدل نمو الإنفاق الاستهلاكي، وتراجع التضخم في معظم البلدان.

إضافة إلى ذلك، ذكر التقرير أن تداعيات تفشي فيروس كورونا في الصين في وقت مبكر من هذا العام، زادت من ضبابية الرؤية المحيطة بالاقتصاد العالمي.