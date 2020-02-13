ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا 8.6 بالمئة في ديسمبر

ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي بنسبة 8.6 بالمئة على أساس سنوي، محققا رقما قياسيا خلال 21 شهرا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، الخميس، عبر حسابه "تويتر"، حول بيانات الإنتاج الصناعي في تركيا.

وقال ورانك "حقق مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا خلال ديسمبر الماضي رقما قياسيا خلال 21 شهرا، بارتفاعه 8.6 بالمئة على أساس سنوي".

وأضاف "نركز على استمرارية هذا الأداء لتسريع النمو وتعزيز القطاع الحقيقي، ورفع مستوى العمالة خلال العام الحالي".

ولفت أن جميع المؤشرات الاقتصادية على أساس سنوي كانت إيجابية، وأن التوجه القوي في السلع الرأسمالية والوسيطة ومجالات التكنولوجيا المتقدمة دليل على السير في الطريق الصحيح.

ومؤشر الإنتاج الصناعي هو مؤشر يقيس إجمالي حجم الإنتاج الصناعي في الدولة بغض النظر عن قيمته السعرية، ويعتبر مؤشرًا رائدًا للناتج المحلي الإجمالي.