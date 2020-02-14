الحساب الجاري التركي يحقق فائضاً سنوياً لأول مرة منذ 19 عاماً

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن تركيا حققت فائضاً يفوق المتوقع في ميزان الحساب الجاري بنهاية 2019 على أساس سنوي، وهو أول فائض سنوي لها منذ 2001.

ووصل حجم الفائض في الحساب الجاري التركي، بحسب مؤسسة الإحصاءات التركية (توركستات) إلى 1.674 مليار دولار العام الماضي، متجاوزاً التوقعات وبينها استطلاع لرويترز توقع فائضاً عند 1.18 مليار دولار.

وأدت أزمة العملة في 2018 إلى ركود في الربع الثاني من عام 2019، لكن الاقتصاد عاود النمو على أساس سنوي في الربع الثالث.

فيما سجل شهر ديسمبر/ كانون الثاني عجزاً بمقدار 2.798 مليار دولار، بما يقل عن توقعات استطلاع الرأي لعجز عند 3.05 مليار دولار.

من جهة أخرى، سجلت تركيا فائضا في تجارتها الخارجية مع الاتحاد الأوروبي خلال 2019 بقيمة مليارا و500 مليون يورو.

وبحسب المعطيات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، فقد وصل حجم صادرات تركيا إلى الاتحاد الأوروبي خلال 2019، إلى نحو 69.7 مليار يورو.

في المقابل، بلغت قيمة واردات تركيا من دول الاتحاد الأوروبي خلال العام نفسه، 68,2 مليارات يورو.