أردوغان: هدفنا رفع التبادل التجاري مع أذربيجان إلى 15 مليار دولار

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تهدف إلى رفع حجم التبادل التجاري مع أذربيجان إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2023.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، عقب الاجتماع الثامن لمجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وأعرب أردوغان، عن بالغ امتنانه لوجوده في باكو، وتنظيم النسخة الثامنة من اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

وشدد أردوغان، على متانة العلاقات السياسية بين الجانبين.

وأشاد بقيادة أذربيجان التي تؤدي دورا كبيرا في المساهمة بأمن والاستقرار الاقليمي بالمنطقة.

وأشار أردوغان، إلى أن الجانبين تناولا خلال اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي، سبل تعزيز التعاون في كافة المجالات.

ولفت إلى افتتاح الجزء الأوروبي من مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي من أذربيجان "تاناب"، أواخر 2019.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بلغ 4.4 مليارات دولار في 2019.

وقال أردوغان، إن تركيا تهدف إلى رفع حجم التبادل التجاري مع أذربيجان إلى 15 مليار دولار في 2023.

وأكد أهمية اتفاقية التجارة التفضيلية التي وقّع عليها البلدان اليوم.

ولفت الرئيس التركي، إلى التعاون الوثيق في مجال مكافحة الإرهاب أيضا، حيث تأتي أذربيجان في مقدمة الدول الداعمة لتركيا في مكافحة منظمة غولن الإرهابية.

وشدد على وقوف تركيا إلى جانب أذربيجان فيما يخص قضية إقليم "قره باغ"، المحتل من أرمينيا حيث قال "قضية قره باغ، قضيتنا أيضا، ونأمل حلها على أساس سيادة أذربيجان وسلامة أراضيها".

وأشار إلى أن الأربعاء، يصادف الذكرى الثامنة والعشرين لمجزرة خوجالي، التي تعرض فيها أهالي المنطقة لأبشع مجازر القرن العشرين أمام أنظار العالم أجمع.