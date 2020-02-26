السكك الحديدية التركية تحقق أرقاماً قياسية في عام 2019

صرح وزير النقل التركي "جاهد تورهان" يوم الثلاثاء أن السكك الحديدية التركية سجلت أرقاماً قياسية في الشحن ونقل الركاب لعام 2019.

ووفقاً للوزير "تورهان" فإن هذا النجاح يعكس الاستثمارات التي تم إجراؤها في قطاع السكك الحديدية منذ عام 1950. كما أعلن الوزير أن عدد المسافرين عبر القطارات فائقة السرعة، ارتفع بنسبة 2% سنوياً ليصل إلى 8.3 مليون مسافر في عام 2019.

وقال إن جودة الخدمة على القطارات التقليدية تحسنت بفضل تجديد شبكة السكك الحديدية الحالية وتحديثها، إضافة إلى تجديد أسطول القطارات.

وأضاف "تورهان" قائلاً: "لقد سافر حوالي 17.5 مليون مسافر بواسطة القطارات التقليدية العام الماضي، بارتفاع بلغ 10% عن أعداد المسافرين في العام السابق والتي بلغت 16 مليون مسافر".

وأضاف أن قطار الشرق السريع وهو قطار ركاب ليلي، يسافر بين العاصمة التركية أنقرة وولاية قارص الشرقية، استقطب عدداً كبيراً من الركاب، وهو مدرج ضمن أفضل أربعة قطارات في العالم.

وأشار "تورهان" إلى أن مرمراي، الخط الحديدي الممتد بطول 13.5 كيلومتر ويربط الجانب الآسيوي من إسطنبول بالجانب الأوروبي تحت البوسفور، قد استقبل 124 مليون راكب في عام 2019.

كما استخدم حوالي 14 مليون مسافر خط "باشكينتراي" Başkentray الحديدي الذي يربط إسطنبول بالعاصمة أنقرة.

وبالتالي، بلغ إجمالي عدد ركاب قطارات السكك الحديدية في البلاد 149.8 مليون راكب.

وأكد الوزير في معرض حديثه لوكالة أناضول أن كمية بضائع الشحن المنقولة عبر السكك الحديدية، ارتفعت أيضاً لتصل إلى 29.3 مليون طن العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن ممر السكك الحديدية الدولي المعروف باسم "الممر الأوسط" (Middle Corridor)، الذي تم دمجه مع سكة حديد باكو-تبيليسي-قارص "BTK"، برزت أهميته كطريق يربط بين آسيا وأوروبا كونه أقصر الطرق وأكثرها توفيراً، وهو يساهم أيضاً في النقل الحديدي داخل البلاد.

يذكر أن مشروع السكك الحديدية "BTK" الذي يبلغ طوله 826 كيلومتراً، بدأ في أكتوبر 2017، وهو يربط تركيا وأذربيجان وجورجيا، كما يربط المشروع أيضاً بين المملكة المتحدة وفرنسا وبلجيكا وألمانيا والنمسا والمجر وصربيا وبلغاريا وتركيا وجورجيا وأذربيجان وكازاخستان وتركمانستان ثم الصين.