شركة "إيفيكو" العالمية تنشئ مصنعاً للحافلات في تركيا

ستقوم شركة "أوتوكار" Otokar التركية المتخصصة بالصناعات الدفاعية والسيارات، بإنتاج حافلات محلياً لصالح العلامة التجارية العالمية "IVECO BUS" في ولاية صقاريا، غرب تركيا ضمن اتفاقية تم توقيعها اليوم الثلاثاء بين الشركتين، وفق بيان صادر عن الشركة اليوم الأربعاء.

وقال البيان إن "أوتوكار"، ووفقاً للاتفاقية، لن تنتج نماذج "إيفيكو باص" التي هي قيد الإنتاج بالفعل في تركيا فقط، بل ستنتج أيضاً الموديلات لتلبية احتياجات الأسواق في أوروبا الشرقية وإفريقيا والولايات المتحدة، إضافة إلى دول الشرق الأوسط وآسيا.

وسيتم استخدام محركات من العلامة التجارية الشقيقة لشركة "أوتوكار" وهي شركة "FPT" الصناعية في طرز جديد. ومن المتوقع إنتاج أولها خلال عام 2021.

وتسعى شركة "إيفيكو باص" من خلال هذه الاتفاقية، إلى توسيع قدراتها التصنيعية مع الحفاظ على جميع الأنشطة في مواقعها التصنيعية الحالية، حيث يستمر تصميم وتصنيع أجيالها الحالية والمستقبلية.

وصرح "سردار غورغوج" رئيس مجلس إدارة "أوتوكار" في البيان، أنه من دواعي الفخر الشديد أن تكون قدرات التكنولوجيا والهندسة والتصنيع في الشركة قد نالت اعترافاً من العلامة التجارية ذات الشهرة العالمية في قطاع النقل الجماعي للركاب.

وأضاف: "إن استخدام منشآتنا الحالية لتصنيع نماذج حافلات إيفيكو باص، ستمكن مصنعنا من العمل بشكل أكثر كفاءة وفعالية. سنستمر فيه في تسويق حافلاتنا والتوسع في جميع أنحاء العالم، وفي الوقت نفسه، نعتبر اتفاقية التصنيع والتزويد هذه خطوة أولى هامة واستراتيجية للغاية في التعاون طويل الأجل".

وقال "سيلفان بليز"، رئيس قسم الحافلات العالمية في "CNH" للتصنيع (الشركة الأم لإيفيكو باص)، إن الشراكة الجديدة تمهد الطريق أمام العديد من الفرص في أعمال الشركة.

وعلق بقوله: "سنكون قادرين بفضل هذا التعاون على زيادة قدراتنا التصنيعية لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي في السوق لدعم نمونا المستمر".

وأكد "بليز" على أن خبرة شركة "أوتوكار" التركية التي دأبت على بنائها خلال ما يقرب من 60 عاماً، مرموقةً في مجال تصنيع الحافلات والهندسة. وأنها ستضمن مع شبكة خدمات "إيفيكو باص" استمرار العملاء في تلقي حلول النقل المستدام الرائدة بأفضل أداء ممكن من حيث الجودة والتكلفة الإجمالية.

وأضاف "بليز" أن الشراكة بين المؤسستين ستنتفع أيضاً من تقنيات توليد القوة المستقبلية التي هي قيد التطوير في شركة "FPT".

جدير بالذكر أن شركة "أوتوكار" التركية التابعة لمجموعة كوتش Koç، أقامت مصنعها على مساحة 552.000 متر مربع في منطقة "عريفية" في ولاية صقاريا غرب تركيا ويعمل فيه ما يقرب من 2000 موظف. وهي تقدم حلولاً مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات عملائها باستخدام التكنولوجيا والتصميم والتطبيقات الخاصة بها.

وتتمتع الشركة بأكثر من 30 عاماً من الخبرة في الهندسة والتصميم في مجال النقل والأجهزة العسكرية. وتقوم بتصدير مركباتها إلى أكثر من 35 دولة عبر القارات الخمس. وهي أيضاً مورد للناتو والأمم المتحدة، وتحتفظ بقدر كبير من حقوق الملكية الفكرية على منتجاتها.