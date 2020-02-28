الاقتصاد التركي يحقق نموا بنسبة 6% في الربع الأخير من سنة 2019

حقق الاقتصاد التركي نموا بنسبة 6 بالمئة في الربع الأخير من سنة 2019، وبنسبة 0.9 بالمئة على المستوى العام.

جاء ذلك في بيان لهيئة الإحصاء، الجمعة، حول الناتج المحلي الإجمالي في تركيا على أساس أسلوب الإنتاج.

وبحسب بيانات الهيئة، نما الاقتصاد التركي 6 بالمئة في الربع الأخير من 2019، وبنسبة 0.9 بالمئة مقارنة مع العام 2018.

وأشارت أن الناتج المحلي الإجمالي خلال 2019، زاد بنسبة 14.9 بالمئة، فيما بلغت قيمته الإجمالية 4 تريلونات و280 مليارا و381 مليون ليرة تركية.

وأضافت المعطيات أن القيمة المضافة لقطاع التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية ارتفع خلال العام المنصرم بنسبة 4.6 بالمئة، وكذلك القطاع المالي 7 بالمئة، والزراعي بنسبة 3.3 بالمئة.

ولفتت هيئة الاحصاء أن القيمة المضافة لقطاع الإنشاءات، تراجعت خلال العام الماضي بنسبة 8.6 بالمئة.