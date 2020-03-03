الصادرات التركية ترتفع بنسبة 2.31% خلال فبراير

ارتفعت الصادرات التركية في فبراير/شباط الماضي، بنسبة 2.31 بالمئة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، إلى 14.655 مليار دولار أمريكي.

جاء ذلك، في تصريح لوزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، الثلاثاء، حول بيانات التجارة الخارجية مع الخارج.

وقالت "بكجان" إن بيانات التجارة الخارجية للبلاد خلال الشهر الماضي، سجلت تراجعا في الواردات بنسبة 9.93 بالمئة، إلى 17.65 مليار دولار أمريكي.

وذكرت الوزيرة التركية أن إجمالي حجم التجارة الخارجية (إجمالي الصادرات والواردات) ارتفع في فبراير 6.34 بالمئة، إلى 32.3 مليار دولار.

وبلغت نسبة الصادرات إلى الواردات خلال الفترة المذكورة 83 بالمئة.

ولفتت أن الاقتصاد التركي سجّل معدل نمو قدره 0.9 بالمئة في 2019، مشيرة أن الصادرات ساهمت بشكل كبير ذلك.. "القسم الأكبر من الصادرات حققه قطاع السيارات، في حين أن الطاقة تصدرت قائمة الواردات".

وذكرت أن ألمانيا تصدرت الدول الأكثر استيراداً من تركيا، تلتها العراق وبريطانيا، فيما تصدرت روسيا والصين قائمة الدول الأكثر تصديرا لتركيا.