التبادل التجاري بين تركيا والصين يفوق 126 مليار دولار في 5 سنوات

بلغ حجم التجارة المتبادلة بين تركيا والصين خلال السنوات الخمس الأخيرة أكثر من 126 مليار دولار.

جاء ذلك حسب معلومات أوردتها الأناضول نقلاً عن مصادر اقتصادية، وتتطرق إلى التبادل التجاري بين البلدين بين عامي 2015 و2019.

وبلغت الصادرات التركية إلى الصين، خلال نفس الفترة، 13 مليارا و179 مليون دولار، بينما وارداتها 112 مليارا و903 ملايين دولار.

ومن أهم الواردات التركية من الصين هي أجهزة الاتصال والتسجيل، والآلات الكهربائية، ومنتجات النسيج، والأجهزة والآلات الصناعية، وآلات معالجة البيانات الأوتوماتيكية.

بينما شملت الصادرات التركية الأسمدة الزراعية بمختلف أنواعها، والمواد المعدنية مثل الملح والكبريت، والمعادن النفيسة، والمنتجات الكيميائية غير العضوية، والبيوت مسبقة الصنع.