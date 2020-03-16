وزير المالية التركي: سنعلن خطوات لحماية الاقتصاد من تداعيات وباء كورونا

قال وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، إن الرئيس رجب طيب أردوغان، سيعلن الأسبوع الحالي سلسلة من التدابير الاقتصادية لمواجهة وباء فيروس كورونا، دون التأثير على سيولة الأسواق.

وأوضح الوزير في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، الاثنين، أن من ضمن التدابير المقررة تقديم حزمة دعم لجميع القطاعات وخاصة القطاعات المتأثرة بالوباء.

وأكد أن البلاد مستعدة لمواجهة آثار تفشي الفيروس على الاقتصاد، من خلال وضع خارطة طريق للسيناريوهات المحتملة.

وأشار الحكومة تلقت التقييمات والطلبات حول التدابير من مختلف المنظمات غير الحكومية التركية وعلى رأسها اتحاد الغرف والبورصات التركية، و مجلس المصدرين في تركيا، و جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين "موصياد MÜSİAD".

وشدد أن تركيا أكثر استعدادا وحذرا من أي وقت مضى حيال الاضطرابات العالمية المحتملة، مشيرا أنها ستراقب التطورات عن كثب وتنفذ الإجراءات بسرعة عند الضرورة.

ومساء الأحد، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تركيا، ليرتفع العدد إلى 18 حالة.