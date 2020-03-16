النقد الدولي: مستعدون لرصد تريليون دولار لإقراض الدول لمواجهة تداعيات كورونا

أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الاثنين، استعداد المؤسسة الدولية لرصد كامل طاقتها الإقراضية البالغة تريليون دولار لمساعدة الدول الأعضاء فيها الـ 189 لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا الجديد.

ودعت جورجيفا الحكومات إلى اتخاذ إجراءات تحفيز مالي والبقاء على اتصال وثيق لمنع فيروس كورونا من التسبب بأضرار طويلة الأمد لاقتصاداتها.

وأكدت، في منشور على الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي، أن المؤسسة الدولية تلقت 20 طلب إضافي من دول لتمويل برامجها، مشيرة إلى أن الصندوق سيتعامل معها على التوالي في الأيام القادمة.

واعتبرت مديرة الصندوق أن الإجراءات المالية التي اتبعتها الدول خلال الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009 قد تكون ضرورية في الوقت الحالي.