93 مليار دولار.. حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيطاليا خلال آخر 5 سنوات

بلغ حجم التجارة بين تركيا وإيطاليا خلال السنوات الـ 5 الأخيرة، قرابة 93 مليار دولار.

واحتلت إيطاليا المرتبة الرابعة بين أكثر الدول التي استوردت من تركيا العام الماضي، والمركز الثالث بين أكثر البلدان التي تصدر منتجاتها إلى تركيا.

وأظهرت البيانات أن صادرات تركيا إلى إيطاليا في السنوات الخمس الأخيرة بلغت 41 مليار و802 مليون دولار، فيما وصل حجم الصادرات منها إلى 50 مليار و928 مليون دولار.

وأشارت البيانات أن حجم التجارة بين البلدين في أخر 5 سنوات وصل إلى 92 مليار و731 مليون دولار.

وبلغ حجم التجارة بين تركيا وإيطاليا العام الفائت، 17 مليار و912 مليون دولار، بحسب البيانات.

وتصدر قطاع المركبات ومحركاتها، قائمة صادرات تركيا إلى إيطاليا في 2019، حيث شكلت نحو 25 بالمئة من الصادرات، وبلغت مليارين و300 مليون دولار.

ولفتت البيانات إلى أن قطاع الآليات تصدرت واردات تركيا من إيطاليا، وبلغت مليار و19 مليون دولار.