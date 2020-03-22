خطة تحفيز أميركية بأربعة تريليون دولار للشركات المتضررة من كورونا

أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الأحد أن خطة إنقاذ طارئة تعدّها الإدارة الأميركية لصالح الأعمال التجارية التي تضررت بفعل وباء كوفيد-19 العالمي تشمل مساعدات على شكل سيولة بقيمة أربعة تريليون دولار.

وقال منوتشين لشبكة "فوكس نيوز" إن الخطة تتضمن "حزمة مهمّة يتم العمل عليها بالاشتراك مع الاحتياطي الفدرالي لتخصيص ما يقارب من أربعة تريليون دولار كسيولة يمكننا استخدامها لدعم الاقتصاد".

وتعاني الولايات المتحدة من تداعيات كورونا المستجد التي شهدها باقي العالم إذ تم إغلاق مشاريع تجارية عديدة وتسريح موظفين بين ليلة وضحاها وإغلاق مدارس بينما يحاول الملايين التأقلم مع إجراءات عزلهم في منازلهم.

وبإمكان المصرف المركزي الأميركي في الظروف الاستثنائية تجاوز دوره التقليدي القائم على الاكتفاء بإقراض البنوك ليقدم التمويل للشركات الأخرى بموجب ما يعرف بالبند 13,3.

وقال الوزير إنه بناء على "برامج الإقراض واسعة النطاق تحت البند 13,3، بإمكاننا استغلال القيمة المالية لدينا بالعمل مع الاحتياطي الفدرالي".

ويشكل مبلغ أربعة تريليون دولار نحو ربع إجمالي الناتج الداخلي السنوي في الولايات المتحدة.

وتأثّرت قطاعات واسعة في الاقتصاد الأميركي بتداعيات كوفيد19 على غرار شركات الطيران وقطاع السفن السياحية إلى جانب الفنادق وجزء كبير من قطاع الترفيه، بينما لزم ملايين الأميركيين منازلهم إما خوفا من الإصابة بالفيروس أو بناء على أوامر صدرت بذلك.

وأعرب منوتشين عن تفاؤله بشأن احتمال تبني خطة مساعدات منفصلة يتفاوض عليها النواب الجمهوريون والديموقراطيون وإدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقال في هذا الصدد "نتطلع للانتهاء منها اليوم".

وأعرب عن أمله بأن يتم إقرار الخطة الاثنين نظرا لحاجة الأميركيين الذين تم تسريحهم من أعمالهم أو ممن يعانون من تداعيات الأزمة للأموال فورا.

ومن شأن الخطة أن تقدّم للشركات أموالا تمكّنها من مواصلة الدفع للموظفين حتى وإن اضطرّت للإغلاق بسبب الوضع الحالي. وأفاد أن الخطة التي يتم التفاوض عليها في الكونغرس تشمل نحو نصف الموظفين.

وقال منوتشين إن "ذلك سيسمح للمشاريع التجارية الصغيرة بإبقاء موظفيها ويضمن عودتها للعمل" فور عودة الاقتصاد لوضعه الطبيعي.

وأكد أن العائلات الأميركية ستحصل على دفعات مباشرة تضمن قدرتها على الاستمرار -- ألف دولار للبالغ و500 دولار لكل طفل.

وقال "سيبلغ معدّل الأموال المودعة أو المصروفة كشيكات لعائلة من أربعة أفراد نحو 3000 دولار."

وأضاف أنه سيتم تخصيص أكثر من مئة مليون دولار للمستشفيات المهددة بإنهاكها بأعداد كبيرة من المرضى المصابين بالفيروس.