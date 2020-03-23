وزير الخزانة والمالية التركي يشارك في اجتماع لمجموعة العشرين

شارك وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، الإثنين، في اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين الاقتصادية.

وقال ألبيرق، في تغريدة عبر تويتر: "الاجتماع جرى عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بسبب انتشار فيروس كورونا".

وأضاف: "أكدنا خلال الاجتماع على أهمية التعاون الدولي في ظل هذه الظروف الاسثنائية التي نمر بها، وعلى أن الآليات التي سيتم تأسيسها داخل بنية المجموعة ستدعم التجارة الدولية".

وتأسست مجموعة العشرين في 1999، بهدف تفعيل التعاون لمواجهة الأزمات العالمية، وتضم بلدانها ثلثي عدد سكان العالم، فيما تمثل 90 بالمائة من إجمالي الناتج العالمي.

وتضم المجموعة كلا من الولايات المتحدة وتركيا وكندا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وجنوب إفريقيا والسعودية وروسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وأستراليا والاتحاد الأوروبي.

وأصاب الفيروس، حتى مساء الإثنين، أكثر من 366 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد عن 16 ألفًا، أغلبهم في إيطاليا، الصين، إسبانيا، إيران، فرنسا، الولايات المتحدة، بينما تعافى أكثر من 100 ألف.