تنامي الإقبال على شراء الذهب والمعادن النفيسة في سويسرا بسبب كورونا

يبذل تجار الذهب في سويسرا قصارى جهدهم لمواكبة صعود قوي في الطلب مع إقبال المستثمرين القلقين على الاستثمار منخفض المخاطر في المعادن النفيسة في ظل اضطرابات أسواق المال جراء جائحة فيروس كورونا.

ويلحظ بعض الباعة زيادة في مبيعات سبائك الذهب وقطع النقد وغيرها لعشرة أمثالها مع قيام المشترين القائمين بزيادة حيازاتهم ودخول مشترين جدد إلى السوق.

تشهد البنوك هي الأخرى زيادة قوية في الطلب على المعادن النفيسة الأخرى، بما فيها الفضة.

وقال متحدث باسم بنك كانتون زوريخ "الطلب الحاضر على الذهب.. هائل في الوقت الحالي. جميع المنتجات المتاحة -- السبائك، القطع النقدية، إلخ -- عليها طلب".

ويرتفع سعر الذهب ارتفاعا مطردا منذ مطلع العام لكنه تراجع لفترة وجيزة مع مسارعة المستثمرين إلى التسييل لتلبية طلبات التغطية في أسواق أخرى وسط انتشار فيروس كورونا.

لكنه صعد منذ 19 مارس/ آذار، حيث زاد نحو عشرة % في أقل من أسبوع.

ومدد باعة التجزئة ساعات العمل وحاولوا أيضا استقدام عمالة إضافية للتعامل مع تنامي الطلب، والذي يجري تلبيته عبر الإنترنت نظرا لإغلاق المتاجر بأوامر حكومية من أجل احتواء الفيروس.

وقال فيليب باخوفن، من جايجر إديلميتال في سان مارجريثن قرب الحدود مع النمسا، "نفد معروضنا بالكامل. يمكننا قول ذلك بالفعل."

وتابع: "خلال الأسابيع القليلة الماضية، كان كل شيء يتمحور حول الحصول على الذهب،" مضيفا أن هناك الكثير من صغار العملاء الذين يشترون سبائك صغيرة في حين يفضل كبار العملاء السبائك زنة 250 جراما.