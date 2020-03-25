وزيرة التجارة التركية: نواصل التجارة مع العراق دون تماس بين الأشخاص

أكدت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، أن بلادها تواصل تجارتها مع العراق دون تماس بين الأشخاص، في ظل تفشي فيروس كورونا الجديد في العالم.

وأوضحت بكجان في تغريدة على تويتر، الأربعاء، أن حكومة بلادها تولي أهمية كبيرة لسلامة المواطنين.

وقالت بكجان: "اتخذنا كافة التدابير اللازمة لمواصلة التجارة مع العراق الذي يعتبر من أهم شركائنا الاقتصاديين.

وأضافت أن عملية تبادل سائقي الشاحنات في معبر خابور الحدودي بين البلدين، تأتي في إطار التدابير المتخذة للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت في هذا الخصوص: "نواصل التجارة مع العراق في معبر خابور - إبراهيم خليل عبر تبادل السائقين والمقطورات ودون تماس بين الأشخاص".

وأردفت في هذا السياق: "الصادرات إلى العراق لن تتوقف، ونواصل التجارة مع هذا البلد عبر تبادل سائقي الشاحنات في المنطقة العازلة بالمعابر الحدودية".

واستطردت: "معبر خابور الحدودي بين البلدين شهد حتى 24 مارس الحالي، خروج ألف و72 شاحنة محملة بالمنتجات والبضائع، وكذلك استقبلنا 868 شاحنة في إطار مواصلة التجارة بين الجانبين دون تماس".

وحتى ظهر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 428 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 19 ألفا، فيما تعافى أكثر من 109 آلاف.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.