المركزي التركي: اقتصادنا سيتجاوز أزمة كورونا بأقل الخسائر

قال نائب محافظ البنك المركزي التركي، أوغوزخان أوزباش، إن اقتصاد بلاده سيتجاوز أزمة تفشي فيروس كورونا، بأقصر وقت وبأقل خسائر نسبية، وذلك بفضل بنيته الديناميكية.

وأضاف في تصريحات أدلى بها للأناضول، أن المكتسبات التي حققها الاقتصاد التركي، خلال المراحل الماضية، ساهمت في تعزيز مقاومته ضد أزمة "كورونا".

وأوضح أنه مع تقلص سرعة انتشار الفيروس، سيبدأ الاقتصاد التركي في الانتعاش.

وتابع: "يملك البنك المركزي التركي إمكانية السرعة في اتخاذ القرارات وتنفيذ القرارات المتخذة، كما أنه يمتلك أدوات (مالية واقتصادية) واسعة وفعالة، نستخدمها بقوة وبسرعة، وسنستمر في ذلك".

وحتى مساء الأحد، سجلت تركيا 9 آلاف و217 إصابة بالفيروس توفي منهم 131 وتعافى 105.

وإجمالًا أصاب الفيروس أكثر من 704 آلاف شخص في 199 دولة وأقليم، توفى منهم ما يزيد عن 33 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 150 ألفًا.

وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانيا بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.