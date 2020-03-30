خبراء الحكومة الألمانية يتوقعون انكماشاً "كبيراً" للاقتصاد

ذكر فريق من مستشاري الحكومة الألمانية لشؤون الاقتصاد الاثنين أن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ستتسبب بانكماش الاقتصاد الألماني بنسبة ما بين 2,8% الى 5,4% قبل ان يعاود الانتعاش مرة أخرى العام المقبل.

وقالت لجنة "الحكماء" المؤلفة من خبراء اقتصاديين إن "الاقتصاد الألماني سينكمش بشكل كبير في 2020" وان مدى الانكماش "سيعتمد على نطاق ومدة الإجراءات الصحية والانتعاش اللاحق".

وكغيرهم من خبراء الاقتصاد في أنحاء العالم، وضع أعضاء الفريق سيناريوهات مختلفة بشأن تأثير الفيروس على أكبر اقتصاد في أوروبا اعتمادا على ما إذا كان سيشهد انخفاضا حادا يليه انتعاش سريع، أو انخفاضا طويلا سيعني ان الانتعاش سيستغرق وقتا أطول.

ويخضع سكان ألمانيا (83 مليون نسمة) إلى إجراءات عزل أقل حدة من تلك المطبقة في دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وإيطاليا، تسمح بالتنقلات غير الأساسية بشكل كبير. إلا أن شركات عملاقة من بينها لوفتهانزا للطيران وفولكس فاغن لصناعة السيارات، خفضت عملياتها بشكل كبير بسبب الوباء.

وفي إطار توقعاتهم الرئيسية بأن النشاط "سيعود إلى طبيعته خلال الصيف" توقع فريق الخبراء انخفاضا بنسبة 2,8% في إجمالي الناتج الداخلي في 2020، يليه انتعاش يصل إلى نسبة 3,7% في العام التالي.

إلا أن توقف الإنتاج لفترات أطول بسبب انتشار الفيروس أو إطالة أمد تدابير العزل لإبطاء انتشاره قد يتسببان في انخفاض بنسبة 5,4% يليه ارتفاع بنسبة 4,9% في 2021.

وقالوا إن السيناريو الأسوأ سيكون استمرار القيود بسبب الوباء "إلى ما بعد الصيف" وتأخر بدء الانتعاش الاقتصادي حتى العام المقبل. وقد ينخفض إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 4,5% في 2020 بينما يرتفع بنسبة لا تتجاوز 1% في 2021.