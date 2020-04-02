ازدياد حجم التجارة الخارجية التركية 3.62% خلال 3 شهور

ازداد حجم التجارة الخارجية في تركيا بنسبة 3.62 في المئة خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار 2020.

جاء ذلك في بيانات نشرتها وزارة التجارة التركية، الخميس.

وقالت الوزارة إن حجم التجارة الخارجية ارتفع في الفترة المذكورة إلى 98 مليار و446 مليون دولار.

وأشارت إلى تراجع الصادرات التركية خلال شهر مارس المنصرم بنسبة 17.81 في المئة، تحت تأثير وباء كورونا.

ووفقًا للبيانات، بلغت قيمة الصادرات التركية خلال مارس 13 مليار و426 مليون دولار.

كما ازدادت الواردات بنسبة 3.13 في المئة خلال الشهر الماضي، وبلغت 18 مليار و821 مليون دولار.