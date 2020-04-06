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الصادرات التركية إلى روسيا تتجاوز مليار دولار خلال الربع الأول من 2020

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 06.04.2020 14:01
آخر تحديث في 06.04.2020 14:13
الصادرات التركية إلى روسيا تتجاوز مليار دولار خلال الربع الأول من 2020


تجاوزت قيمة صادرات تركيا السلعية إلى روسيا، مبلغ مليار و10 ملايين دولار في الربع الأول 2020، وفق معطيات اتحاد المصدرين شرقي البحر الأسود التركي.

وأوضحت المعطيات أن الصادرات التركية إلى روسيا نمت بنسبة 17 بالمئة على أساس سنوي، خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار 2020.

وجاءت الخضروات والفواكه الطازجة، على رأس الصادرات التركية إلى روسيا بقيمة بلغت 200 مليون و837 ألف و973 دولار.

وكان إجمالي قيمة الصادرات التركية حول العالم، نمت بنسبة 2 بالمئة في 2019، إلى 180.468 مليار دولار، بحسب تصريحات سابقة لوزيرة التجارة التركية روهصار بكجان.

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