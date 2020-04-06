فيتش تتوقع نمو الاقتصاد التركي 4.5 بالمئة خلال 2021

أكد دوغلاس وينسلو، مدير وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، أن الاقتصاد التركي سيعاود النمو في المرحلة التي ستلي وباء كورونا العالمي.

وأضاف في حديثه للأناضول، أنهم يتوقعون نمو الاقتصاد التركي في الربع الثالث من العام الحالي، وأن تصل نسبة النمو إلى 4.5 بالمئة بحلول عام 2021.

وأوضح أن الاقتصاد التركي، حقق نمواً تجاوز نسبة 6 بالمئة، خلال الربع الأول من العام الحالي، أي قبل أزمة فيروس كورونا، وأنهم يتوقعون انكماشاً شديداً في الربع الثاني.

وأعرب مسؤول "فيتش" عن توقعه في أن يسير منحنى النمو الاقتصادي في تركيا بشكل أفقي خلال الربع الثالث، مع بدء عودة الحياة إلى طبيعتها، لتبدأ الأوضاع بالتحسّن بعد ذلك خلال الربع الأخير من 2020.

وتابع: "نتوقع أن يحقق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 4.5 بالمئة، خلال 2021، وهذه نسبة نمو مستدامة في نظرنا."

وكانت "فيتش" قد توقعت في تقريرها الذي نشرته الأسبوع الفائت، أن يشهد الاقتصاد العالمي انكماشاً خلال العام الحالي بنسبة 1.9 بالمئة.