صادرات إسطنبول تبلغ 16.6 مليار دولار في الربع الأول

وصلت صادرات مدينة إسطنبول التركية، إلى 218 نقطة مختلفة حول العالم خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما بلغت قيمتها 16.6 مليار دولار.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من مجلس المصدّرين الأتراك، الأربعاء، استحوذت إسطنبول على 39 بالمئة من إجمالي صادرات البلاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام البالغة 42.8 مليار دولار.

وتصدر قطاع الألبسة الجاهزة والمعقمات، صادرات المدينة خلال الفترة المذكورة، وبلغت قيمتها 2.9 مليار دولار.

وفيما يخص أكثر البلدان المستوردة، تربعت ألمانيا على القائمة بـ 1.6 مليار دولار، تلتها بريطانيا بـ 1.1 مليار دولار، ثم إيطاليا بـ 763 مليون دولار.

أما عربياً، فقد تصدر العراق أكثر البلدان المستوردة من إسطنبول بقيمة 468 مليون دولار، تلته مصر بـ 362، ثم السعودية بـ 348 مليون دولار.