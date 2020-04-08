منظمة العمل الدولية تتوقع فقدان 195 مليون وظيفة بالعالم بسبب كورونا

توقعت دراسة أعدتها منظمة العمل الدولية فقدان 195 مليون وظيفة حول العالم جراء تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي تقرير نشرته، الأربعاء، عبر موقعها الرسمي، قالت المنظمة إن الدراسة توقعت إلغاء 6.7 بالمئة من إجمالي ساعات العمل في العالم في النصف الثاني من عام 2020، أي ما يعادل 195 مليون وظيفة بدوام كامل.

وأضافت أن التخفيضات في سوق العمل ستؤثر على نحو 5 ملايين عامل بدوام كلي في الدول العربية، في حين سيتأثر 12 مليون عامل في أوروبا و125 مليون عامل في آسيا والمحيط الهادئ.

وتشير الدراسة إلى أن القطاعات الأكثر تضررا هي خدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية، وتجارة التجزئة، وأنشطة الأعمال والأنشطة الإدارية.

ونقل التقرير عن مدير المنظمة غاي رايدر، قوله: "مع الصدمة التي أحدثها الفيروس، فمن الواضح للعيان أن عالم التوظيف يعاني من تهاوٍ غير عادي على الإطلاق، بسبب تأثير الجائحة والتدابير المتخذة للتعامل معها".

وشدد على أن "الكثير يعتمد على التدابير التي تتخذها الحكومات، وضمان التعافي السريع في قطاع التوظيف بعد أن تتم السيطرة على الجائحة".

وحتى مساء الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و491 ألفا، توفي منهم أكثر من 87 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 319 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".