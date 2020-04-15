نمو صادرات الشاي التركي 51 بالمئة في الربع الأول من 2020

حققت صادرات الشاي التركي، نمواً بنسبة 51 بالمئة خلال الربع الأول من العام 2020، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب بيانات "اتحاد مصدّري منطقة شرقي البحر الأسود"، فإن قيمة صادرات الشاي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بلغت 3 ملايين و875 ألف و510 دولار.

وصدرت تركيا خلال الفترة المذكورة، 1047 طن من الشاي إلى 75 بلدا حول العالم.

وكان الربع الأول من العام الماضي، شهد تصدير شاي تركي بقيمة مليونين و573 ألف و794 دولار.

وتصدرت بلجيكا قائمة البلدان الأكثر استيرادًا للشاي التركي، إذ استوردت ما قيمته مليون و471 ألف و123 دولار، تلتها جمهورية شمال قبرص التركية بـ 504 آلاف و417 دولار، ثم ألمانيا في المرتبة الثالثة، بـ 422 ألف و793 دولار.

وفيما يخص الولايات التركية الأكثر تصديراً للشاي، حلّت ريزا (شمال شرق) في المركز الأول، بإجمالي صادرات بلغت مليونين و285 ألف و621 دولار، تلتها إسطنبول بـ 573 ألف و836 دولار، ثم أنقرة بـ 231 ألف و398 دولار.

وفي حديثه للأناضول، قال شعبان تورغوت، رئيس لجنة قطاع الشاي لدى اتحاد مصدري شرقي البحر الأسود، إن الشاي التركي يحتل مرتبة هامة في السوق العالمية.

وأوضخ تورغوت أن ولاية ريزا تستحوذ على 60 بالمئة من إجمالي صادرات الشاي التركية.