وزير الخزانة التركي: لم نلجأ للمؤسسات الدولية خلال إدارتنا المرحلة الحالية من وباء كورونا

أكد وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، أن تركيا لم تلجأ لأي مؤسسة أو منظمة دولية خلال إدارتها للمرحلة الحالية من وباء فيروس كورونا.

جاء ذلك في تصريح مصور له، نشره على حسابه في "تويتر" الأربعاء.

وقال ألبيرق "ندير المرحلة الحالية دون أن نطلب دعم أو مساعدة من أي مؤسسة أو منظمة دولية".

وأشار إلى تخصيصهم 12.1 مليار ليرة تركية (نحو 1.7 مليار دولار) لتلبية الاحتياجات الأساسية لـ 2.1 مليون مواطن.

وأضاف أنهم خصصوا أيضا 36 مليار و326 مليون ليرة (5.2 مليار دولار) لدعم الصناعيين في مواصلة العمل والإنتاج دون انقطاع.

كما ذكر أن إجمالي التمويل المخصص لأصحاب المحال التجارية بلغ 6 مليارات و737 ليرة تركية ( 985 مليون دولار).

وفي مارس/آذار الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن حزمة جديدة من التدابير لمواجهة فيروس كورونا تحمل اسم "درع الاستقرار الاقتصادي"، خُصصت لها 100 مليار ليرة تركية (قرابة 15.5 مليار دولار)، لاحتواء الأزمة في تركيا وتفادي البلاد تسجيل أي خسائر.