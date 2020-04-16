صندوق النقد الدولي يدشن خط سيولة لمواجهة تداعيات كورونا

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على "إنشاء خط سيولة قصيرة الأجل (اس ال ال) لتعزيز شبكة الأمان المالي العالمية" كجزء من استجابته لجائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

جاء ذلك في بيان صادر، مساء الأربعاء، عن المديرة التنفيذية للصندوق كريستينا جورجيفا.

وأوضح البيان أن هذا الإجراء يشكل "دعما متجددا وقابلا للتجديد للدول الأعضاء التي تنتهج سياسات وتتبع أساسيات قوية للغاية وهي في حاجة إلى دعم ميزان المدفوعات على المدى القصير".

ولفت إلى أنه "في هذه الحالات سيوفر خط السيولة قصيرة المدى قدرة متجددة على الوصول إلى 145% من الحصص".

وأضاف أن خط السيولة قصيرة الأجل "سيعزز مخازن السيولة في البلد (المحتاج لها) بشكل أكبر وبالتالي يساعد في إدارة ضغوط السيولة".

ولفتت جورجيفا إلى أنها "ستعمل خلال الأزمة الحالية عبر استكمال الأدوات الأخرى على سد فجوة حرجة في مجموعة أدوات الصندوق وستساعد على تسهيل تخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة".