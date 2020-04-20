بورصة التركية تصدر سيارات بقيمة ملياري دولار في الربع الأول من العام

صدّرت بورصة التركية خلال الربع الأول من العام الحالي، سيارات بقيمة مليار و977 مليون دولار.

وبحسب بيانات أوردتها وكالة الأناضول نقلاً عن رابطة مصدري قطاع صناعة السيارات، أن محافظة بورصة تواصل صدارتها في مجال تصدير السيارات.

وأظهرت المعطيات ارتفاع صادرات بورصة من السيارات خلال يناير/ كانون الثاني بنسبة 8 % مقارنة بنفس الشهر من عام 2019.

وبلغت قيمة صادرات المحافظة من السيارات خلال يناير الماضي، 619 مليونا و214 ألف دولار.

وفي فبراير/ شباط الماضي ارتفعت صادرات الولاية من السيارات 21.76 %، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبلغت 759 مليونا و599 ألف دولار.

وتراجعت صادرات الولاية خلال مارس/ آذار بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في دول القارة الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

ونتيجة لهذا التراجع، بلغت قيمة صادرات بورصة من السيارات خلال مارس الماضي، 598 مليون دولار و565 ألف دولار.

وتصدرت فرنسا قائمة البلدان الأكثر استيرادا للسيارات من بورصة خلال الربع الأول من 2020، بقيمة 311 مليون و213 ألف دولار.

وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بـ275 مليون و926 ألف دولار، وإيطاليا ثالثا بـ251 مليون و593 ألف دولار.