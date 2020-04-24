أطول قطار شحن على خط باكو تبليسي قارص يغادر تركيا في طريقه إلى آسيا الوسطى

صرح وزير النقل والبنية التحتية "عادل قره إسماعيل أوغلو"، أن قطار الشحن البالغ طوله 940 متراً، وهو أطول قطار يعمل على خط باكو - تبليسي - قارص الحديدي الذي يربط بين أوروبا وآسيا، قد غادر تركيا متوجهاً إلى آسيا الوسطى يوم السبت.

ويحمل القطار المكون من 82 قاطرة والذي انطلق من محافظة قارص الشرقية، مختلف المنتجات التركية. وسيتوقف في أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان قبل الوصول إلى وجهته النهائية، أوزبكستان.

وأضاف الوزير أن القطار سيُفرغ أجزاء من حمولته في عدة محطات في تلك البلدان، وسينتهي من إفراغ كامل شحنته في غضون تسعة أيام.

وبسبب الإجراءات العالمية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا، توقفت التجارة الخارجية للعديد من البلدان تقريباً، في حين اكتسب النقل بالسكك الحديدية أهميةً خاصةً بسبب إمكانية شحن الكثير من البضائع في رحلة واحدة وبتدخل بشري محدود.

وقال "قره إسماعيل أوغلو" إن تركيا بصفتها دولة عبور، لها دور مهم في الحفاظ على التجارة عبر السكك الحديدية في هذه المرحلة التي يمر بها العالم من الركود.

ويعد خط باكو - تبليسي - قارص الحديدي الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2017، هاماً وحيوياً لدول المنطقة كافة، إلى جانب العالم التركي. إذ يربط الخط تركيا وأذربيجان وجورجيا، ويشكل حلقة وصل لنقل البضائع والركاب بين أوروبا والصين.

وقال الوزير إن العديد من الدول تواجه نقصاً في المواد الأساسية بسبب الإجراءات المتخذة للحد من انتشار كوفيد-19، وأشار إلى أن قطار الشحن العملاق سيساعد تركيا أيضاً في تلبية احتياجات الدول الشقيقة في آسيا الوسطى.

كما أوضح "قره إسماعيل أوغلو" أن القطار يحمل مواداً معدةً للتصدير تم إنتاجها محلياً، وقال: "يشحن القطار العديد من السلع المحلية الصنع، من مواد التنظيف إلى منتجات صناعة السيارات"، مضيفاً أن جميع عمليات النقل تتم دون اتصال بشري وتخضع إلى إجراءات تطهير صارمة.

وتم تعليق صادرات تركيا البرية إلى إيران وعبر إيران إلى دول آسيا الوسطى، بشكل كامل بعد أن أغلقت أنقرة حدودها أمام الدولة المصابة بالفيروس المستجد. وقال الوزير إن التجارة التي تتم عادة عبر تلك الحدود تحولت إلى خط باكو - تبليسي - قارص الحديدي.

وأوضح أنه منذ استئناف عمل الخط الحديدي بعد تعليق قصير في 3 مارس، تم نقل ما مجموعه 55.000 طن من البضائع على ذلك الخط، باستخدام 1350 قاطرة.

وأضاف أنه تم في الوقت نفسه نقل 100.000 طن من البضائع من وإلى إيران عبر السكك الحديدية خلال نفس الفترة، من خلال 3000 قاطرة.

كذلك تستخدم إدارة السكك الحديدية في الوقت الحالي قطارات الركاب في نقل البضائع، كونها متوقفةً عن خدمة المواطنين حالياً بسبب انتشار الفيروس.

وقال "قره إسماعيل أوغلو" لوكالة أناضول في وقت سابق، إن تركيا لا زال باستطاعتها تلبية الاحتياجات اللوجستية للصناعيين المحليين والعالميين والمصدرين، من خلال تخصيص السعة الإضافية لقطارات الركاب المتوقفة بسبب الوباء في شحن البضائع وإيصالها إلى الوجهات المطلوبة. كما تواصل شركات الخطوط الحديدية الخاصة نقل البضائع مع اتخاذ كافة التدابير الطبية اللازمة.