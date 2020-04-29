الاقتصاد الأمريكي ينكمش 4.8 % خلال الربع الأول من 2020

كشف بيانات رسمية، الأربعاء، انكماش اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية خلال الربع الأول من 2020 بنسبة 4.8 بالمئة على أساس سنوي.

ويأتي ذلك الانكماش بضغط من حالة الإغلاق الكبير التي يشهدها الاقتصاد بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وقالت وزارة التجارة الأمريكية في بيان، إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 4.8 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع نمو بنسبة 2.1 بالمئة بالربع الأخير من 2019، وفقا للقراءة الأولية الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي.

وجاء انكماش الاقتصاد الأمريكي بأعلى من التوقعات التي قدرته بنحو 4 بالمئة، وهو الأكبر منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

وتعكس التقديرات الأولية بشأن الأداء الاقتصادي، مساهمات سلبية من نفقات الاستهلاك الشخصي والاستثمارات الثابتة الخارجية والصادرات واستثمارات المخزونات الخاصة خلال الربع الأول، حسب البيانات.

وتضرر الاقتصاد الأمريكي من حالة الإغلاق الكبير التي بدأت في مارس/آذار الماضي، وتضررت قطاعات واسعة بالاقتصاد الأكبر عالميا.

ولمجابهة تداعيات الفيروس، مرر مجلس النواب الأمريكي حزمة تحفيز بقيمة 3 تريليونات دولار، كما خفض بنك الاحتياط الاتحادي معدلات الفائدة إلى قرب الصفر.

وحتى الأربعاء، بلغ عدد الإصابات بكورونا في عموم الولايات المتحدة مليونا و35 ألف و765، فيما بلغ عدد االوفيات 59 ألفا و266.