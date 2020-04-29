الشركات الصناعية التركية تستعد لاستئناف عمليات الإنتاج

بعد أن أوقفت أعمالها تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الوباء، تستأنف الشركات الصناعية التركية عمليات الإنتاج وسط تباطؤ في معدل الإصابات وتخفيف القيود حول العالم.

وأفادت وكالة الأناضول أن ما يصل إلى 16 شركة صناعية كبرى، تعتزم استئناف عملياتها الإنتاجية في الأسبوع الأول من شهر مايو.

وتقوم ثلاث من هذه الشركات حالياً برفع الإنتاج بشكل تدريجي، بينما توشك المصانع المتبقية على الإقلاع الفوري.

ومن المتوقع أن يزداد عدد المصانع التي تستأنف عملياتها بفضل الدعم المالي الذي تقدمه تركيا.

وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان الشهر الماضي عن حزمة تحفيز بقيمة 100 مليار ليرة تركية، لمساعدة المواطنين والشركات على التكيف مع التداعيات الاقتصادية للوباء الذي أودى بحياة أكثر من 200 ألف شخص حول العالم.

وتشمل حزمة التحفيز تأجيل مدفوعات الديون وتخفيض الأعباء الضريبية على بعض القطاعات، بما في ذلك النقل والسياحة. وبدأت أنقرة منذ ذلك الحين، بتوسيع التدابير المتخذة تدريجياً.

وقال وزير الخزانة والمالية "براءت ألبيرق" يوم السبت إن الحكومة أنفقت حوالي 200 مليار ليرة تركية لدعم الاقتصاد وسط تفشي الوباء، بما في ذلك 107.4 مليار ليرة تركية قُدمت لنحو 120 ألف شركة، و 16.8 مليار ليرة تركية لدعم التجار.

كما تم تقديم الدعم المالي لـ 4.4 مليون أسرة تركية، مع تخصيص 22.3 مليار ليرة تركية لتلبية الاحتياجات الأساسية لحوالي 4 ملايين مواطن.

في الوقت نفسه، دفعت التطورات الإيجابية مؤشر بورصة إسطنبول لتجاوز الـ 100.000 نقطة، بعدما انخفض إلى أقل من 90.000 نقطة في منتصف مارس بسبب الوباء. وأغلق مؤشر الأسهم الرئيسي يوم الاثنين بارتفاع 13% مقارنة بنهاية مارس.