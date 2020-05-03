النفط وكورونا يضطران السعودية إلى الاستدانة وخفض "مؤلم" للنفقات

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، السبت، إن المملكة ستتخذ إجراءات "مؤلمة" لخفض النفقات والتوجه نحو الاستدانة، في ظل تراجع الإيرادات بسبب أزمة "كورونا".

وأضاف الجدعان، في مقابلة مع قناة "العربية" المحلية، أن السعودية يجب أن تخفض مصروفات الميزانية بشدة؛ نظرا إلى انخفاض الإيرادات النفطية إلى أقل من النصف وتراجع الإيرادات غير النفطية بسبب الإغلاق في إطار إجراءات مكافحة "كورونا".

وأضاف أن بلاده "ستتخذ إجراءات صارمة جدا"، وقد تكون "مؤلمة"، وأن "جميع الخيارات مفتوحة حاليا" للتعامل مع الأزمة.

وبحسب الجدعان فإن بلاده قد تقترض نحو 60 مليار دولار لسد العجز الضخم في الميزانية.

وأكد أن بعض المشاريع سيمدد أجل تنفيذها بسبب إجراءات مواجهة "كورونا" (حظر التجول وإغلاق الأنشطة الاقتصادية).

وأدت تصريحات وزير المالية اليوم الأحد إلى تراجع الأسهم السعودية بحدة.

وأغلقت سوق "تداول" السعودية تعاملاتها على انخفاض بنسبة 7,4 %. وتراجع سهم عملاق النفط السعودي "أرامكو" بنسبة 5,2 % عند الإغلاق في أول يوم من التداول هذا الأسبوع.

والسعودية هي أكبر مُصدر للنفط في العالم وثالث أكبر منتج له، وتعتمد ميزانيتها عليه بنسبة 70 % تقريبا.

وفقدت أسعار النفط نحو 60% من قيمتها منذ مطلع العام بسبب تراجع الطلب على الخام جراء الإغلاق للحد من تفشي "كورونا".

وذكر الجدعان أن أرقام الميزانية للربع الأول لم تعكس أثر "كورونا" بشكل كبير، والأثر الحقيقي سيظهر في الربع الثاني وما يليه.

وسجلت ميزانية السعودية عجزا بقيمة 34.1 مليار ريال (9.1 مليارات دولار) خلال الربع الأول من العام الجاري.

فيما عدلت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، الجمعة، النظرة المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى سلبية، وأكدت تصنيفها السيادي عند A1.