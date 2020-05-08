ارتفاع الصادرات التركية إلى أوروبا ورابطة الدول المستقلة رغم تأثيرات كوفيد-19

ارتفعت الصادرات التركية إلى بلدان "رابطة الدول المستقلة" وأوروبا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، رغم التأثيرات السلبية لوباء كورونا.

وأظهرت بيانات مجلس المصدرين الأتراك، الجمعة، ارتفاع صادرات المجوهرات التركية إلى أوروبا خلال الفترة المذكورة، بنسبة 55%، محققة إيرادات بقيمة 434.8 مليون دولار، في حين ارتفعت صادرات البندق 37%، مسجلة 575.4 مليون دولار.

كما ارتفعت صادرات الفواكه والخضار الطازجة، بنسبة 31%، مسجلة 244.8 مليون دولار، و 12.2 % لصادرات قطاع الحبوب والبذور مسجلة 316.5 مليون دولار.

وأما صادرات قطاع صناعة السيارات إلى أوروبا، فحققت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي عائدات بقيمة 5.37 مليارات دولار، وقطاع الألبسة الجاهزة 3.3 مليارات دولار، والصناعات الكيميائية 2.6 مليار دولار، وقطاع الإلكترونيات 1.7 مليار دولار، و1.3 مليار دولار لقطاع المعادن.

وبخصوص الصادرات التركية لبلدان "رابطة الدول المستقلة"، ارتفعت بنسبة 5.1 %ة، محققة 3 مليارات و877 مليون دولار خلال الفترة من كانون الثاني/يناير وحتى أبريل/نيسان.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع قيمة صادرات قطاع صناعة السفن واليخوت ضعفين، محققة 28.9 مليون دولار، فيما ارتفعت صادرات الأسمنت والسيراميك بنسبة 33 %، محققة 89.7 مليون دولار.

يذكر أن رابطة الدول المستقلة تتكون من 12 دولة تضم روسيا، وبيلاروسيا، وأوكرانيا، ومولدوفا، وجوروجيا، وأرمينيا، وأذربيجان، وتركمانستان، وأوزبكستان، وكازاخستان، وطاجيكستان، وقرغيزستان.

وتتعاون هذ الدول في مجالات التجارة والتمويل والقوانين، والأمن، كما أنها تعزز التعاون في مجال الديمقراطية ومكافحة التهريب والإرهاب.