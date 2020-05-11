تركيا تنهي حظراً على التداول بالليرة فرض منذ أيام على 3 بنوك

أنهت الهيئة المشرفة على عمل البنوك في تركيا حظرا فُرض على تداول الليرة على بي.ان.بي باريبا وسيتي بنك ويو.بي.إس، بحسب خطاب أرسلته الهيئة للبنوك الثلاثة اليوم الاثنين، وذلك بعد أن أوفت بالتزاماتها الخاصة بالنقد الأجنبي.

وبحسب الخطاب فإن البنوك التي استهدفها الحظر يوم الخميس بعد تسجيل الليرة مستوى قياسيا منخفضا جديدا مقابل الدولار "أوفت بالتزاماتها في إطار زمني معقول".

وقال الخطاب إن التحقيق الذي تجريه الهيئة في شأن البنوك الثلاثة مستمر. لكنه لم يذكر تفاصيل.

الحظر ضمن عدد من الإجراءات التي تبنتها الحكومة يوم الخميس لحماية العملة بعد أن هوت إلى 7.259 ليرة للدولار، نتيجة تلاعب من قبل مؤسسات تتخذ من لندن مقراً لها بحسب مصادر نقلت عنها وكالة الأناضول.

وقالت الوكالة إن الهيئة بدأت إجراءات بحق مؤسسات مقرها لندن وإنها حصلت على سلطات أكبر لملاحقة التلاعب في السوق.

وفي ذلك الوقت، قالت الهيئة إن البنوك الثلاثة عجزت عن أداء التزامات بالليرة في مواعيدها وإن الحظر شمل وحدات لها في دول أخرى.