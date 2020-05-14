كم بلغت خسارة الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا؟

توقعت تقرير أممي، الخميس، أن تؤدي جائحة كورونا إلى خسارة الاقتصاد العالمي خلال عامي 2020-2021 نحو 8.5 تريليونات دولار.

وأفاد تقرير صادر من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، أن التوقعات تشير إلى انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 بالمئة بسبب كورونا، وأنه من المتوقع أن يكون المعدل 5 بالمئة في البلدان المتقدمة، و0.7 بالمئة في الناشئة.

وأضاف التقرير أن الانكماش المتوقع يمكن أن يمحو المكاسب الاقتصادية للسنوات الأربع الماضية.

وأشار أن الفيروس تسبب في أزمة صحية واقتصادية غير مسبوقة، لافتا أن قيمة التدابير التي اتخذتها الحكومات على مستوى العالم في مكافحته بلغت حوالي 10 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

وذكر التقرير أن انتشار الوباء تباطأ نسبيا في الأسابيع الأخيرة، وأنه من المتوقع أن تبدأ الاقتصادات التعافي تدريجيا في 2021.

وحتى ظهر الخميس، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و446 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 298 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و670 ألفا، وفق موقع (Worldometer).