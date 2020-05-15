الاقتصاد الصيني يسجل انكماشا تاريخيا بفعل فيروس كورونا

شهدت الصين انكماشاً اقتصادياً لأول مرة منذ 28 عاماً، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل أكثر من 70 مليون شخص على خلفية ظهور فيروس كورونا في مدينة ووهان (وسط) وتحوله إلى وباء.

وبعد ظهور الفيروس لأول مرة في كانون الأول/ ديسمبر 2019 بمدينة ووهان عاصمة مقاطعة خوبي التي بلغ عدد سكانها نحو 60 مليون نسمة، وانتشاره في المدن والمقاطعات المجاورة، توقفت الحياة في المقاطعة ومحيطها.

وتسببت التدابير التي اتخذتها السلطات الصينية في المقاطعات الأخرى من البلاد من إغلاق للمصانع، والشركات والمحلات التجارية لفترة معينة، في حدوث انكماش اقتصادي.

وبحسب شركة "خونغتاي" للتمويل ومقرها شاندونغ، فأن إغلاق المصانع والشركات وورش العمل في الصين جراء كورونا أدى إلى أرتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى أكثر من 70 مليون شخص، حيث يبلغ عدد الأشخاص الذين بمقدورهم العمل في البلاد ممن تتروح أعمارهم ما بين 16 - 59 عاماً، قرابة 890 مليون شخص.

ووفقاً لمعطيات مكتب الإحصاء الوطني الصيني في 17 نيسان / أبريل الماضي، فقد بلغ نسبة الانكماش في اقتصاد البلاد جراء تأثير وباء كورونا 6.8 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم.

وبذلك فأن الربع الأول من العام الجاري كان أسوء أداء للاقتصاد الصيني منذ 1992 .

وبسبب كورونا، توفي 4 آلاف و 633 شخصًا في الصين حتى اليوم ، وبلغ عدد الإصابات 82 ألفا و 929 حالة.