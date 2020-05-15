وزيرة التجارة التركية تشارك في اجتماع مجموعة العشرين

شاركت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، في الاجتماع الوزراي لدول مجموعة العشرين، للتداول حول تداعيات جائحة كورونا في مجال التجارة والاستثمار الدوليين.

وقالت وزارة التجارة التركية في بيان الجمعة، إن الوزيرة روهصار شاركت في الاجتماع الطارئ الثاني لوزراء التجارة والاستثمار في دول العشرين، الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ولفتت بكجان في كلمتها إلى الأهمية الكبيرة التي برزت لتجارة الخدمات ولاسيما التجارة الالكترونية، من أجل ضمان استمرارية سلاسل التوريد العالمية في ظل تفشي الجائحة.

وشددت على ضرورة الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، وضمان التجارة الحرة والعادلة وتوفير مناخات الاستثمار، للحد من تداعيات التدابير المتخذة في إطار مكافحة كورونا.

وجرى خلال الاجتماع الموافقة على خطة عمل تتضمن قرارات على المديين المنظور والبعيد في مكافحة كورونا.

فعلى المدى المنظور تقرر أن تكون القيود التجارية الطارئة بخصوص المستلزمات الطبية وغيرها من السلع والخدمات الضرورية شفافة ومؤقتة ومتوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية وألا تشكل عوائق تجارية غير مجدية.

أما على المدى الطويل اتخذ الوزراء سلسلة من القرارات حول دعم نظام التجارة متعددة الأطراف وإصلاح منظمة التجارة العالمية، وتطوير العلاقة بين الاقتصاد الرقمي والتجارة.