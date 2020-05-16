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وكالة "فيتش" تخفض نظرتها للاقتصاد الفرنسي إلى "سلبية"

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 16.05.2020 11:27
آخر تحديث في 16.05.2020 15:06
وكالة فيتش تخفض نظرتها للاقتصاد الفرنسي إلى سلبية

خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني درجة الآفاق الاقتصادية لفرنسا من "مستقرة" إلى "سلبية"، معبرة عن تخوفها من تراجع المالية العامة والاقتصاد هذه السنة، لكنها لم تغير درجتها "ايه ايه".

وقالت الوكالة في بيان، إن "خفض الآفاق يعكس التدهور الكبير المتوقع هذه السنة للمالية العامة والنشاط الاقتصادي بسبب وباء كورونا كوفيد-19".

وأضافت أن "تدهور إحداثيات المالية العامة سيجري في أجواء مستوى مديونية مرتفع أساسا، وتقدم محدود في تعزيز الميزانية منذ الأزمة المالية (في 2008) ونمو اقتصادي معدل".

وبعد هذا القرار، أمام الوكالة سنتان لخفض درجة ائتمان فرنسا.

وكانت وكالة "ستاندارد آند بورز" للتصنيف الائتماني أبقت على درجة فرنسا عند "ايه ايه" أيضا لكنها لم تغير توقعاتها لآفاقها التي بقيت "مستقرة".

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