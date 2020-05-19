مسؤول بالمركزي الأمريكي: معدل البطالة قد يبقى في خانة العشرات بحلول نهاية العام

قال إريك روزنجرن رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في بوسطن إن الشركات في الولايات المتحدة ستواجه طلبا ضعيفا مادام المستهلكون والعمال قلقين بشأن الصحة العامة، وإن معدل البطالة من المرجح أن يبقى في خانة العشرات حتى نهاية العام.

وأضاف روزنجرن أن معدل البطالة قد يصل إلى ذروة قرب 20 % مع فقدان المزيد من الأمريكيين وظائفهم وسط الإغلاقات وإجراءات العزل العام المطبقة في أرجاء البلاد لتقييد انتشار فيروس كورونا.

"مما يؤسف له، أنه حتى بحلول نهاية العام فإنني أتوقع أن يبقى معدل البطالة عند مستويات في خانة العشرات".

وقال أيضا إنه مع إعادة فتح الشركات فإن الكثير من الناس سيخشون العودة إلى أماكن العمل وسيبقى الطلب على الكثير من الخدمات ضعيفا إلى أن تتلاشى تلك المخاوف.