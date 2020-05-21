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البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة القياسي بنسبة 50 نقطة أساس لتصل إلى 8.25 ٪

ديلي صباح
اسطنبول
نشر في 21.05.2020 14:05
آخر تحديث في 21.05.2020 15:43
البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة القياسي بنسبة 50 نقطة أساس لتصل إلى 8.25 ٪

قرر البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس، على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع، ليصبح 8.25 بالمئة.

جاء ذلك في بيان عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية في المركزي التركي، الخميس.

وخفضت اللجنة سعر الفائدة من 8.75 إلى 8.25 بالمئة.

وقالت إن النشاط الاقتصادي أظهر اتجاها قويا بدعم من التحسن في الأوضاع المالية خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضي، لكنه بدأ يضعف منذ منتصف مارس/ آذار بسبب آثار وباء فيروس كورونا على التجارة الخارجية والسياحة والطلب المحلي.

وأكّدت أن الإجراءات النقدية والمالية التي تم تنفيذها مؤخرًا ستسهم في الاستقرار المالي والانتعاش بعد الوباء من خلال دعم الإمكانيات الإنتاجية للاقتصاد.

وشدّدت على أن البنك المركزي سيستمر في استخدام جميع أدواته لضمان استقرار الأسعار والاستقرار المالي.

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