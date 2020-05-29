الاقتصاد التركي يسجل نمواً 4.5 بالمئة في الربع الأول من 2020

سجل الاقتصاد التركي نموا بلغ 4.5 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي.

فقد أعلنت هيئة الإحصاء التركية، الجمعة الأرقام المتعلقة بالنمو والناتج المحلي الإجمالي، للأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وبحسب المعطيات فقد حقق الاقتصاد التركي نموا بـ 4.5 بالمئة في الفترة بين يناير- مارس 2020

وأظهرت المعطيات أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، ازداد 16.2 بالمئة في الربع الأول مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ ترليونا و71 مليارا و98 مليون ليرة تركية ( الدولار يعادل نحو 6.8 ليرة).

معدلات نمو الاقتصاد التركي خلال الأعوام العشرة الأخيرة: