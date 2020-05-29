الاقتصاد الروسي يسجل انكماشا بنسبة 12 بالمئة في أبريل

شهد الاقتصاد الروسي انكماشا بمعدل 12 بالمئة خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، وبنسبة 1.9 بالمئة خلال أول أربعة أشهر من العام الحالي.

وأفاد تقرير صادر عن وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، أن اقتصاد البلاد تراجع بمعدل 12 بالمئة في أبريل، بعدما حقق نموا بنسبة 0.8 بالمئة، في مارس/ آذار الفائت.

وأشار التقرير إلى انكماش الاقتصاد بمعدل 1.9 بالمئة في الفترة بين يناير/ كانون الثاني، وأبريل.

كما أشار الى أن قطاعي الصناعة والخدمات الروسية شهدا تراجعا بسبب التدابير المعلنة ضد فيروس كورونا، والتراجع الحاصل في اقتصادات الدول الأخرى.

وأوضح التقرير أنه من المنتظر أن يشهد الاقتصاد الروسي انكماشا بمعدل 5 بالمئة بنهاية العام الجاري، ونموا بنسبة 2.8 خلال العام المقبل.