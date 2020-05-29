وزير المالية التركي: سنشهد انتعاشاً قوياً للاقتصاد بعد الربع الثاني

أشاد وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيراق، بالنمو الذي حققه اقتصاد بلاده في الربع الأول من 2020 والبالغ 4.5 بالمئة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها في حسابه على تويتر، الجمعة، تطرق خلالها إلى نسبة النمو الذي حققها الاقتصاد التركي في الربع الأول من 2020.

وقال في التغريدة: "الاقتصاد التركي حقق تميّزًا إيجابيًا مقارنة بباقي الدول".

وأضاف: "آمل أن نتقدم بحذر أكبر في الربع الثاني الذي سنشعر خلاله بآثار الوباء، وسنشهد انتعاشا قويا في الفترات التالية".

وأعلنت هيئة الإحصاء التركية، الجمعة الأرقام المتعلقة بالنمو والناتج المحلي الإجمالي، للأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وبحسب المعطيات فقد حقق الاقتصاد التركي نموا بـ 4.5 بالمئة في الفترة بين يناير/كانون ثاني إلى مارس/آذار 2020.