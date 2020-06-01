وزير الصناعة التركي: ننتظر انتعاشا قويا في الربعين الأخيرين

أعرب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى ورانك عن توقعه انتعاشا قويا في المجال الصناعي خلال الربعين الأخيرين، مع انحسار وباء كورونا والالتزام بالتدابير المتخذة للحد من انتشاره.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير عبر تويتر، الاثنين، بخصوص ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعية التركي في غرفة صناعة اسطنبول خلال مايو/ أيار بواقع 7.5 نقاط مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 40.9.

وأعرب ورانك عن سعادته "لتراجع الهبوط وتعافي قطاع الصناعة وتحسن التوقعات"، مشيرا إلى ارتفاع المؤشر عن أدنى مستوياته، خلال مايو/ أيار.

وأضاف: "مع انحسار الوباء والالتزام بالتدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا فإننا ننتظر انتعاشا قويا خلال الربعين الأخيرين".